Tanztheater zeigt #JeSuis : Choreografie, die sich ins Gedächtnis einbrennt

Leverkusen Mit erfindungsreichem Tanztheater erzählt die Choreografie #JeSuis Geschichten von Verfolgten und Unterdrückten

Mit drastischen Maßnahmen werden die aufbegehrenden Stimmen mundtot gemacht. Ein Scherge in Uniformmantel umwickelt zuerst den Kopf so lange mit Klarsichtfolie, dass die Festgenommene zu ersticken scheint. Und schließlich wird der ganze sich windende und zappelnde Körper auf diese Weise gebändigt. Ausgeführt mit großen und kantigen Bewegungen, die Übermacht einer Staatsraison vermitteln.

Das ist kein ästhetisch-anmutiges Ballett, #JeSuis ist ergreifendes Tanztheater, das mit einem klaren gesellschaftspolitischen Auftrag zum Thema Menschenrechte und Meinungsfreiheit angetreten ist und keinen der Zuschauer im Forum-Saal kalt lässt. Der war an diesem Abend leider nur etwa zur Hälfte gefüllt, obwohl das Tanzpublikum die treueste Besucherklientel von KulturStadtLev ist und zum Teil eine längere Anreise in Kauf nimmt. Doch die musste sich am Mittwoch teilen zwischen diesem und dem wenige hundert Meter weiter stattfindenden Gastspiel der niederländischen Nanine Linning Dance Company, die bei ihrem ersten Besuch im Erholungshaus bei Bayer Kultur choreografisch die Tiefen sozialer Beziehungen auslotete. Die Doppelung ließ sich leider nicht vermeiden, bedauerte Forum-Dramaturgin Claudia Scherb, die ihrem Publikum auf keinen Fall die britische Aakash Odedra Company mit ihrem aktuellen Stück zu einem immerwährenden Thema #JeSuis vorenthalten wollte. Und die konnte nur an diesem Abend.

Beim Titel denkt jeder an die Welle der Solidarität, die sich nach dem Anschlag auf die Redaktion der Satirezeitschrift Charlie Hebdo in 2014 durch Europa zog. Zu dieser Zeit arbeitete der britische Tänzer Aakash Odedra, der im gleichen Jahr im Rahmen der Internationalen Tanzmesse auch im Forum zu erleben war, mit einer Gruppe von jungen türkischen Tänzern in Istanbul. Deren Reaktion: Wenn in Brüssel oder Paris eine Bombe gezündet wird, dann schaut ganz Europa hin, während die ebenso entsetzlichen Angriffe und Kabul und Istanbul das Interesse der Medien nicht in gleichem Maße weckten.