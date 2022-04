Im April in Leverkusen zu sehen : Tanzjonglage, Tasten, Tafelrunde

Leverkusen Im April zeigt Kulturstadtlev Bühnenkunst ganz unterschiedlicher Art. Vor den Osterferien kommen Tänzer und Jongleure aus Großbritannien zur Deutschlandpremiere von „LIFE“ ins Forum. Derweil schwelgt Knut Hanßen im Schloss auf den Klaviertasten in Werken von Mozart, Beethoven und Schubert.

Vor den Osterferien bietet Kulturstadtlev im Forum einen spannenden Tanz-Jonglage-Abend am Donnerstag, 7. April, um 19.30 Uhr. Zu Gast ist die britische Compagnie „Gandini Juggling“ mit einer einzigartigen Kombination aus Tanz und Jonglage. Programme des Gründers Sean Gandini waren in der Stadt bereits zu sehen. Für „LIFE“ setzten er und Kati Ylä-Hokkala sich mit Choreografien von Merce Cunningham (1919–2009), einem der bedeutendsten Choreografen und Vorreiter der amerikanischen Avantgarde, auseinander und ließen sich davon inspirieren. Im Hinterkopf die Frage: Was wäre, wenn Cunningham Jonglage choreografiert hätte? „Im Grunde genommen ist dieses Stück ein Liebesbrief an einen der Künstler, die uns am meisten beeinflusst haben“, sagt Gandini.