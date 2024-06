Flashmob an Grundschule Morsbroicher Straße in Leverkusen Tanzen für den Klimaschutz

Mit dem Ziel, auf den Klimaschutz aufmerksam zu machen, tanzten am Mittwochmorgen rund 260 Grundschüler der GGS Morsbroicher Straße gemeinsam auf dem Schulhof. Entstanden ist die Aktion im Rahmen des städtischen Klimaschutzprojekts „energieLux“, an dem die Grundschule teilnimmt. Ein Proben in Gruppen benötigte es zuvor, bis die zahlreichen Schüler und Lehrer den Tanz einstudiert hatten. Jetzt war die Spannung groß, diesen auch endlich präsentieren zu können. Zu Textpassagen wie „Ich will ne Zukunft, die was kann“ und „Für eine gesunde Umwelt“ klatschten, stampften, hüpften und drehten sich die Grundschüler tänzerisch.