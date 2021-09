Überfallserie in Leverkusen vor Landgericht : Tankstellenraub: Therapie statt Haft für Angeklagten?

Der 24-Jährige muss sich vor dem Kölner Landgericht verantworten. Foto: dpa/Oliver Berg

LEVERKUSEN Für einen 24-Jährigen, dem mehrere Überfälle zur Last gelegt werden, wird der Weg in ein straffreies Leben schwer, prognostizierte ein Psychologe in seinem Gutachten vor Gericht.