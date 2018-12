Hospizverein Leverkusen: Die trauernde Seele wieder auftanken

Leverkusen Gerade ältere Menschen bleiben häufig allein mit ihren Gefühlen, wenn ein Angehöriger stirbt. Der Hospizverein macht ein Angebot.

Tankstelle – kennt man. Sprit für den Wagen, Snacks für den kleinen Hunger. Am 8. Januar gibt es in der Stadt noch eine Tankstelle. Der anderen Art. Warmes für den Körper, Impulse für die Seele. So umschreibt der Hospizverein Leverkusen sein neues Angebot für Trauernde in der Unterzeile, die unter der Überschrift „Tankstelle für Trauernde“ steht. „Ursprünglich wollten wir dafür ein Häuschen auf dem Friedhof Manfort haben, das hat aber nicht geklappt. Jetzt bieten wir die Tankstelle nebenan in der Katholischen Erwachsenen- und Familienbildung an“, berichtet Gisela Theis vom Verein, der sich seit 1997 um die Begleitung von Sterbenden, aber auch von Trauenden kümmert.