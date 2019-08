Auszeichnung : „Tankstelle des Geistes“ geehrt

Die Buchhandlung Gottschalk wurde 1947 in Schlebusch vom Großvater des heutigen Inhabers Manfred Gottschalk gegründet. Im Herbst nimmt er den Preis entgegen. Foto: Miserius, Uwe (umi)

Schlebusch Schlebuscher Manfred Gottschalk erhält den Deutschen Buchhandlungspreis.

Unermesslich groß ist die Freude bei Manfred Gottschalk und seinem Team. Denn kürzlich hat der Inhaber der Schlebuscher Buchhandlung zum ersten Mal den Deutschen Buchhandlungspreis erhalten. Damit gehört das Traditionsunternehmen zu 118 auserlesenen Buchhandlungen im Bundesgebiet, 20 darunter mit Sitz in Nordrhein-Westfalen.

Um weitere Einzelheiten zu bekommen, muss sich Gottschalk bis zur Preisverleihung am 2. Oktober in Rostock gedulden. Dort wird auch die genaue Höhe des Preisgeldes bekannt gegeben. Es liegt zwischen 7000 Euro für hervorragend bewertete und 25.000 Euro für die drei besten nominierten Buchhandlungen. Mit dem Geld plant Gottschalk die Modernisierung der EDV-Anlage und des Bodenbelages im 100 Quadratmeter großen Geschäft.

Viel wichtiger als das Preisgeld sei allerdings die Anerkennung der geleisteten Arbeit. Er wolle gewiss keine andere Branche abwerten, aber in einer inhabergeführten Buchhandlung fließe noch echtes Herzblut. Deshalb nehme er die Glückwünsche gerne entgegen. Kunden sollten sich in die Auszeichnung unbedingt einbezogen fühlen, denn „ohne Kunden wären wir verloren“, betonte Gottschalk. Sie wüssten seine Anstrengungen zu schätzen, die „gute, alte Buchhandlung im Sinne meiner Vorfahren fortzuführen“. Trotz aller Unkenrufe habe man die Philosophie der Buchhandlung mit dem beratungsintensiven Buchhandel bewahren und mit modernen Mitteln in ansprechendem Ambiente pflegen können.