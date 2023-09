Ukrainische Autorin Tanja Maljartschuk in Leverkusen Bachmann-Preisträgerin und Kulturdiplomatin

Für ihren 2016 erschienenen Roman „Blauwal der Erinnerung“ hat Tanja Maljartschuk den wichtigsten Buchpreis der Ukraine bekommen, und andere hielten ihr eine latente Kritik am Ukrainetum vor. Für die tragische Liebesgeschichte zu ihrem Land erhielt sie die Auszeichnung als „schlechtestes Buch des Jahres“. Unterschiedlicher konnten die Reaktionen kaum ausfallen. Wenn die in der Ukraine geborene Autorin und Bachmann-Preisträgerin nächste Woche ihren Wohnort Wien für eine Lesereise durch das Rheinland verlässt, wird sie diesen Roman im Gepäck haben. Bei den Veranstaltungen, von denen die letzte im Katholischen Bildungswerk Leverkusen stattfindet, will sie aber vornehmlich Texte aus ihrem neuen Essay-Band lesen, Titel: „Gleich geht die Geschichte weiter, wir atmen nur aus“. Während sie im älteren Buch einen Blick in die Historie ihres Heimatlandes ging, eröffnet sie hier Verständnis für das Unvorstellbare, das derzeit in der Ukraine geschieht. Sie führt vor Augen, was die kriegerische Expansionspolitik Russlands mit ihrem Land und seinen Menschen anrichtet. Nicht erst seit dem 24. Februar 2022, der in ihrem Leben eine deutliche Zäsur gesetzt hat.