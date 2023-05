Prozess in Leverkusen um Jonathan Tah Rundumschlag gegen das Profi-Geschäft

Am zweiten Verhandlungstag im Streit zwischen Bayer-Profi Jonathan Tah und seinem ehemaligen Weggefährten Claudio Bega machte der der räuberischen Erpressung angeklagte Inhaber einer Berateragentur nach vorangegangenem Schweigen Angaben zur Sache. Dabei holte er zum Rundumschlag gegen die Fußballbranche aus, sah sich in einer durch das Geld verdorbenen Sparte als Vertreter des normalen Volks und nahm auch Bayer 04 in die Rechnung mit ein.