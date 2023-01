Machtergreifung vor 90 Jahren in Leverkusen Der Tag, der die Stadt in den Abgrund führte

Braune Triumphzüge und Fackelmärsche gab es am 30. Januar 1933, anders als in anderen Städten, in Leverkusen nicht. „Statt dessen beherrschten Kommunisten mit ihren Protestaktionen das Stadtbild“, schildert Eva Wolff in ihrem Buch „Nationalsozialismus in Leverkusen“ die Tage rund um die „Machtergreifung“. Bereits am Nachmittag des 31. Januars versammelten sich die Kommunisten auf dem Wiesdorfer Marktplatz zum Protest gegen das neue Kabinett in Berlin. Dort hatte der greise Reichspräsident und frühere Generalfeldmarschall Paul von Hindenburg (damals 85) einen Mann zum Reichskanzler berufen, der es im Ersten Weltkrieg nur zum Obergefreiten gebracht, nun aber eine Massenbewegung hinter sich hatte – Adolf Hitler (43). Der „Führer“ der Nationalsozialisten beeilte sich fortan, das krisengeschüttelte demokratische Deutschland aus den Angeln zu heben und mit seinen politischen Zielen „gleichzuschalten“.