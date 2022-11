Für Weihnachtsaktion : Leverkusener Tafel sucht „Paket-Paten“

Leverkusen Unter dem Motto „Sie spenden, wir verteilen“ hofft der Trägerverein, „Paket-Paten“ zu finden. Mit 25 Euro je Paket wird man zum Paten der Weihnachtsaktion.

Doch trotz all der eigenen Probleme will die Tafel auch diesmal wieder Bedürftige mit besonderen Lebensmittelpaketen zur Vorweihnachtszeit beglücken. Die Aktion läuft vom 10. November bis 15. Dezember. Am 16. Dezember werden die gespendeten Weihnachtspakete in der Christuskirche in Wiesdorf verteilt. Insgesamt sollen 1400 „interreligiöse“ Pakete ausgegeben werden, sagt Adolf Staffe.