Politisches Bündnis in Leverkusen stellt Antrag SWM soll ab 2025 in ganz Leverkusen arbeiten

Die Stadtteilentwicklungsgesellschaft Wiesdorf/Manfort (SWM) könnte demnächst einen neuen Namen bekommen, vor allem aber einen erweiterten Aufgabenbereich. Denn die Politik wünscht, die SWM solle nicht nur projektbezogen für die beiden Stadtteile, sondern für die gesamte Stadt zuständig sein. So formulieren es CDU, SPD, Grüne, FDP, Opladen Plus, Bürgerliste und Einzelratsvertreterin Gisela Kronenberg in einem Antrag (wir berichteten).