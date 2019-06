Covestro : Eine Frau komplettiert den Vorstand

Leverkusen Sucheta Govil (55) rückt im August in den Vorstand des Werkstoffherstellers.

Der Werkstoffhersteller Covestro wird an der Spitze weiblicher. Er holt eine Frau in den Vorstand. Neuer Chief Commercial Officer (CCO) wird Sucheta Govil. Der Aufsichtsrat berief die 55-Jährige jetzt in den Vorstand. Ihren neuen Job tritt sie zum 1. August an. Bis dahin schultert weiterhin Konzernchef Markus Steilemann die Aufgabe kommissarisch.