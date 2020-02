Orkan-Warnung : Sturmtief „Sabine“ kommt – vier Schulen schließen

Leverkusen Sturmtief „Sabine“ zieht über NRW hinweg. Die Prognose der Meteorologen zum Wetter am Sonntag lässt Schlimmes erahnen.

Orkanböen von bis zu 120 km/h sind angekündigt. Die Leverkusener Schulverwaltung hat im Vorfeld reagiert: Die Theodor-Fontane-, die Heinrich-Lübke- und die Erich-Klausener-Grundschule lassen – Stand Freitagnachmittag – wegen des angekündigten Sturmtiefs am Montag, 10. Februar, den Unterricht zur Sicherheit ausfallen. Es steht an dem Tag laut Stadt aber eine Notbetreuung für Kinder in den Schulen zur Verfügung. Zudem könnten Eltern am Montag selbst entscheiden, ob sie ihr Kinder lieber zu Hause behalten wollen. Darüber sollten sie dann allerdings die Schule informieren. Auch die städtische Musikschule soll Montagvormittag zunächst geschlossen bleiben.