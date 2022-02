Wann die Leverkusener zurückkehren können, ist noch offen : Sturmschaden – 24 Wohnungen evakuiert

Die Feuerwehr fuhr in der Sturmnacht zu Samstag die Drehleiter am Mehrfamilienhaus in Steinbüchel aus, um das Dach von oben zu inspizieren. Foto: Miserius, Uwe (umi)

Leverkusen Orkan Zeynep wütete auf dem Dach eines Mehrfamlienhauses der Wohnungsgesellschaft Vonovia. Die brachte die Mieter im Hotel unter, teils auch bei Angehörigen. Wann das Dach instandgesetzt sein wird und wann die Mieter wieder zurück in ihre Wohnungen können, ist noch offen.

Leverkusen Nachts in Aufregung rasch das Nötigste packen und die Wohnung verlassen – ein Szenario, das für 24 Mietparteien eines Mehrfamilienhauses am Theodor-Heuss-Ring in Steinbüchel in der Nacht zu Samstag Realität wurde. An dem Haus der Wohnungsgesellschaft Vonovia wurde das Dach von Orkan Zeynep stark in Mitleidenschaft gezogen. Die Feuerwehr holte Experten von Bauaufsicht und Technischem Hilfswerk, auch Mitarbeiter der Vonovia rückten aus. „Wir sind erst einmal froh, dass niemand zu Schaden gekommen ist. Unsere Mitarbeiter waren das Wochenende unermüdlich im Einsatz, um zu helfen“, sagt eine Unternehmenssprecherin. Die Erstsicherung habe noch in der Nacht stattgefunden. „Der überstehende Attikarandbereich (Attika = Bereich der Außenwand, der bei einem Flachdachbau über das Dach hinausragt, Anm. d. Red.) wurde demontiert und noch vorhandene Dachabdichtung fixiert.“ Weil in der Nacht die gelöste Dachpappe nicht vollständig entfernt werden konnte und somit Gefahr bestand, dass durch weitere Böen die gesamte Pappe vor das Haus stürzen und Bewohner außerhalb des Gebäudes verletzen könnte, wurde evakuiert. Zügig, aber wohl auch mit Feingefühl. Eine ältere Mieterin hatte ihre Medikamente in der Wohnung vergessen. „Ein Mitarbeiter hat die Dame zurückbegleitet, um die Arznei zu holen“, berichtet die Sprecherin.