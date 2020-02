Orkan-Warnung : Sturmtief „Sabine“ kommt – 14 Schulen schließen

Leverkusen Sturmtief „Sabine“ zieht über NRW hinweg. Die Prognose der Meteorologen zum Wetter am Sonntagabend und in der Nacht zu Montag: Orkanböen von bis zu 120 km/h. Die Leverkusener Schulen haben reagiert.

Neben den Grundschulen Theodor Fontane, Heinrich-Lübke-Straße und Erich-Klausener-Schule, die sich schon am frühem Freitagnachmittag zu den Schritt entschieden fällt der Unterricht am Montag, 10. Februar, auch an der Grundschule Im Steinfeld, der Sekundarschule, der Theodor-Wuppermann-Schule, der Realschule Am Stadtpark, am Werner-Heisenberg-Gymnasium und an der Käthe-Kollwitz-Gesamtschule in Rheindorf aus. Auch das Freiherr-vom-Stein-Gymnasium schließt sich der Entscheidung an. Die Marienschule stellt am Montag ebenso den Schulbetrieb ein wie das Lise-Meitner-Gymnasium. „Wegen der Sturmwarnung findet am Montag am Lise-Meitner-Gymnasium kein Unterricht statt. Unsere Schüler sollen zu Hause bleiben“, schreibt Stefan Thielen von der Schulleitung auf der Internetseite der Schule. Dienstag werde voraussichtlich wieder Unterricht nach Plan laufen. Das Erzbistum Köln lässt nach Rücksprache mit der Bezirksregierung Köln an allen erzbischöflichen Schulen den Unterricht am Montag ausfallen, so auch an der Marienschule Opladen.