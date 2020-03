Drei Einsätze der Feuerwehr : Sturm beschädigte Baugerüst

Leverkusen (bu) Dreimal musste die Feuerwehr am Samstag zu Sturmeinsätzen ausrücken.

Auf der Buscheider Straße in Pattscheid war eine zehn Meter hohe Tanne auf ein Haus gestürzt. Die Feuerwehr holte eine Fachfirma, die den umgestürzten Baum entfernte. Von einem Balkon an einem Gebäude auf der Schlebuscher Straße hatten sich Wellbleche gelöst, die die Helfer wegräumten. Ein weiterer Einsatzort war eine Baustelle eines Neubaus am Feldsiefer Weg. Dort hatten sich Schaltafeln und andere Bauteile vom Dach gelöst und ein Baugerüst beschädigt. Die Einsatzkräfte entfernen die losen Bauteile unter Einsatz einer Drehleiter und übergaben die Einsatzstelle an den zuständigen Bauleiter.