Vorschau : Studiobühne trifft „Traumfabrik“

Generalprobe war am Dienstag, Aufführung am Freitag: Die Studiobühne hat sich Texte aus der Anthologie „Traumfabrik“ vorgenommen. Foto: Matzerath, Ralph (rm)/Matzerath, Ralph (rm-)

Leverkusen Freitagabend lesen Ensemblemitglieder Texte aus der Anthologie, die während des ersten Projekts des Literatur-Labors Leverkusen entstanden ist.

Rückschau: 2019 hatten das Nachbarschaftsbüro Chempunkt und der Förderverein Literatur in Leverkusen das „LitLabLev“ ins Leben gerufen. Die Teilnehmer der ersten Runde wurden von den Leverkusener Autoren Regina Schleheck und Christian Linker, also zwei Profis ihres Faches, bei ihren schreiberischen Erfahrungen begleitet. Apropos Erfahrung: Erste Vorleseerfahrung sammelten die Autoren etwa bei einer Lesung in der Schlebuscher Buchhandlung Gottschalk. Das Konzept der Traumfabrik-Lesung der Studiobühne ist darauf ausgerichtet, dass aktive Mitglieder des Theaters im Künstlerbunker ausgewählte Texte der Anthologie – enthalten sind darin 22 Texte – vortragen, beschreibt die Studiobühne ihren Ansatz. Umgesetzt wird er am Freitag 6. März. Generalprobe war am Dienstag. Es lesen Christian Berg, Petra Bierwirth, Monika Hillen, Marijke Mantek und Holger Rheims, Moderiert wird der Abend von Hans Schmitz, musikalisch untermalt von Caroline Buntenbach (Keyboard) und Michael Wenk (Saxofon).