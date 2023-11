Schuldneratlas für Leverkusen Schlebuscher sind am wenigsten verschuldet

Leverkusen · Die Gesamtverschuldung geht in Deutschland zurück, dennoch sind mehr Leute in die Verschuldungsspirale geraten. Während in Solingen in der Innenstadt auf 1000 Erwachsene mehr als 200 Verschuldete kommen, sind die Zahlen in Leverkusen fast moderat.

23.11.2023 , 12:34 Uhr

Der Black Friday lockt. Aber wie sieht es im Portemonnaie aus? In Schlebusch im Postleitzahlenvergleich offenbar am besten. Foto: dpa/Monika Skolimowska