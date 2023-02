Studenten planen Leverkusener City Parkplätze machen dem „Wieswald“ Platz

Wiesdorf · In einem Planspiel gestalten Studenten den Stadtteil um und bringen Ideen ein. In die City C sollen Kreative und Techniker einziehen, in die Luminaden Gastro und Clubs. Laut Umfrage ist vor allem Wohnen gewünscht.

10.02.2023, 16:46 Uhr

Unter anderem Leonhard Decker, Maximilian Held, Muriel Sejnenski und Michelle Smuda (v.l.) stellten ihren Entwurf vor. Foto: Miserius, Uwe (umi)

Von Tobias Brücker