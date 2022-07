Wiesdorf, Manfort und Küppersteg betroffen : Stromausfall in Leverkusen – Feuerwehr über Notruf erreichbar

Der Stromausfall sorgt auch für ausgefallene Ampeln. In der Folge kam es am Vormittag an der Krreuzung Willy-Brandt-Ring/Calr-Duisberg-Straße zu einem Unfall. Foto: Uwe Miserius

Leverkusen Kurz nach 11.30 Uhr schickt die Feuerwehr über die Warn-App-Nina die Info zum Stromausfall in Wiesdorf, Manfort und Küppersteg raus. Warum es dazu kommen konnte, ist derzeit noch unklar. Feuerwehr und Rettungsdienst sind über den Notruf erreichbar, allerdings nicht über Festnetztelefonie.

Die Energieversorgung Leverkusen (EVL) ist aktuell mit der Ursachenforschung beschäftigt. “Gegen 10.46 Uhr kam es zur Störung, die Trafostation an der Küppersteger Straße löste aus“, berichtet EVL-Sprecher Stefan Kreidewolf. „18 Trafo-Stationen sind betroffen.“ In Wiesdorf ist laut EVL vor allem der Osten betroffen, unter anderem der Bereich Kurtekotten. Dort liegen unter anderem die Feuerwehr und zwei Kindergärten. Der Chempark ist vom in Wiesdorf Stromausfall nicht betroffen. „Wir haben mehrere autarke Systeme, unter anderem auch eines für die Festnetztelefonie“, merkt Currenta-Sprecher Timo Krupp an. Aus dem Rathaus heißt es: Die Verwaltung im Gebäude in der City habe Strom.