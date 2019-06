Sondersitzung am Montag : Streit um Parkplätze an Schloss Morsbroich eskaliert weiter

Der Streit um das Attraktivierungskonzept für Schloss Morsbroich eskalierte am Freitag. Im Mittelpunkt steht weiter die Parkplatzfrage. Der Museumsverein hatte zuletzt seine Forderung nach neuen Stellplätzen von 100 auf 50 Plätze reduziert.

Die Stadt lehnte am Mittwoch diesen Kompromissvorschlag ab. Parkplätze im äußeren Schlosspark seien wegen des Landschaftsschutzes rechtswidrig. Die Freunde des Museumsvereins reagierten umgehend und schrieben an Oberbürgermeister Uwe Richrath: „Falls Sie persönlich und der Rat dies mehrheitlich ebenso sehen sollten, würde damit absehbar die Umsetzung des Standortkonzeptes und dessen Finanzierung hochgradig gefährdet, wenn nicht sogar unmöglich.“

Die Prüfung der Parkflächen wird Montag in Sondersitzungen von Naturbeirat, Bau-, Umweltausschuss und Bezirksvertretung III beraten. Dabei geht es auch um eine Online-Petition. Darin heißt es von „Jasmin L.“: „Liebe Mitmenschen, … bitte verzeiht, wenn ich eher emotional als sachlich bin. Mir liegt der ... wilde Schlosspark (Morsbroich) sehr am Herzen! Dort leben sehr viele Tiere, die man nicht mehr überall antrifft.“ Gemeint sind etwa Reiher, Fledermäuse, Bienen und auch Blindschleichen. „Man mag es kaum glauben, aber ich habe dort vor ... Jahren einen Otter gesehen“, notierte die Parkliebhaberin: „Rettet dieses kleine Paradies“. Für den äußeren Schlosspark liegt laut Stadt kein artenschutzrechtliches Gutachten vor.

Auch wenn Restaurant und Museum stärker genutzt würden, gebe es keinen baurechtlichen Zwang zum Bau weiterer Parkplätze, argumentierte die Stadt. Alle Nutzungen seien mit den Genehmigungen von vor 36 und 33 Jahren abgedeckt. Die städtischen Fachleute bieten als Lösung den Bau 20 neuer Parkplätze an: an der äußeren Schlosszufahrt, auf dem Rasen an der Max-Bill-Säule und durch Optimierung des heutigen Parkplatzes. Zudem könne eine Brücke über den Schlossgraben Richtung Auerweg gebaut werden, so dass der Weg von den möglichen Stellplätzen Karl-Carstens-Ring zum Schloss kürzer werde. Der Museumsverein: „Die Stellungnahme der Verwaltung ist in großen Teilen falsch und irreführend.“