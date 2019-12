Stadtetat : Streit um Senkung der Gewerbesteuer

Um den Stadtetat 2020 entzündete sich eine kontroverse Debatte. Foto: Miserius, Uwe (umi)

Leverkusen Bürgerlisten-Schoofs kritisiert Etat-Berechnungen der Stadt als Wahnsinn. Kämmerer Markus Märtens sagt, Zahlen sind solide.

Wenn man das so sagen darf, dann ist das Thema Stadtetat erstens ein Dauerbrenner und zweitens ein Garant für Zündstoff. Letzteren wittert Bürgerlisten-Fraktionschef Erhard Schoofs vor allem beim Thema Gewerbesteuersenkung und ließ sich im Finanzausschuss am Montag zu einer ausführlichen Stellungnahme, mancher könnte es auch als Schoofs’sche Standpauke an die Stadt verstanden haben, ein: „Die Verwaltung sagt ganz ohne einen Beweis zu bringen, dass sie die Gewerbesteuer senkt und alles durch den Zuzug von Firmen oder Firmen, die schon ansässig sind und Bereiche nach Leverkusen zurückholen, ausgeglichen werden kann. Die Hälfte der Gewerbesteuern gehen uns flöten, aber das wird alles durch diese Firmen aufgefangen.“

Rückblick: Im Juli hatte der Stadtrat – auch mit den Stimmen der Bürgerliste – beschlossen: Der Gewerbesteuer-Hebesatz soll ab 2020 nahezu halbiert werden – von 475 auf 250 Punkte.

Wie das alles vonstatten gehen soll, sage die Stadt aber nicht „wegen des Steuergeheimnisses“, klagte Erhard Schoofs am Montag, während von anderen Ausschussmitgliedern Stöhnen zu hören war. Schoofs irritierte das nicht, vielmehr: Solch einen „Wahnsinn“ habe er in all den Jahren, die er im Rat sitze, noch nicht gesehen, wetterte er in seiner Ein-Mann-Show. Die Stadt könnte die Firmen offiziell fragen, was sie nach Leverkusen verlegen wollen, „das hat nichts mit Steuergeheimnis zu tun“, daraus könnte man aber ableiten, wie viel Einnahmen es für die Stadt gebe. „Aber die Stadt sagt nur, sie habe mit den Firmen gesprochen. Ob mit dem Pförtner oder Bayer-Chef Baumann, das sagt sie auch nicht.“ Er wertet es als riskant, dass die Stadt sich dem Anschein nach auch auf Bayer verlasse, gerade Bayer müsse mit Strafzahlungen wegen Monsanto in Milliardenhöhe rechnen. „Wir richten so unsere Stadt zu Grunde. Wir lehnen den Haushalt ab.“