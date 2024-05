Streit um Leverkusener Autobahnausbau Verkehrs-Ministerium plant unabhängig von Prognosen

Richrath pocht in seinem Antwortschreiben an die Staatssekretärin auf ein Gespräch mit Verkehrsminister Wissing in Berlin vom 7. November vergangenen Jahres, an dem auch die SPD-Fraktionschefin Milanie Kreutz zugegen war, die auch der Initiative „Keinen Meter mehr“ angehört. Damals sei vereinbart worden, dass bei Vorliegen neuer Verkehrsdaten und -prognosen ein weiteres persönliches Gespräch im gleichen Teilnehmerkreis erfolgen sollte. Dieses Gespräch fordert Richrath nun beim Bundsverkehrsminister ein.