Endspurt in Leverkusen : Streit um Wahlkampfauftritt: Marktverbot für Richrath

Verbot für den Schlebuscher Bauernmarkt: Wahlkämpfer Uwe Richrath in der Opladener Fußgängerzone im Gespräch mit Frauke Dietzel. Foto: Uwe Miserius

Leverkusen Im Endspurt der beiden Kandidaten für die Oberbürgermeister-Stichwahl am Sonntag ist es zu einem Eklat gekommen. Während CDU-Kandidat Frank Schönberger mit NRW-Kulturministerin Isabelle Pfeiffer-Ponsgen (CDU) beim öffentlichen Wahlkampftermin in Schloss Morsbroich durch die aktuelle Ausstellung wandelte, hatte Amtsinhaber Uwe Richrath (SPD) am Donnerstag das Nachsehen.