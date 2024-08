Streetlife-Festival zieht tausende Besucher nach Leverkusen „Das ist der absolute Hammer“

Wie die Motten zum Licht zog es Musik-Begeisterte am Wochenende in die Hauptstraße in Wiesdorf zur Bühne. Zahlreich bevölkerten Zuschauer die Straße. Entlang der Häuserwände standen Tische und Bänke, die zu jeder Tageszeit gefragt waren. Doch zu später Stunde füllte sich die Straße so sehr, dass ein Durchkommen kaum mehr möglich war. Auf der Hauptstraße sah es fast aus wie zu alten Streetlife-Zeiten. Und so, wie sich der Veranstalter, der Verein „Jazz Lev“ es sich wünscht.