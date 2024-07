„Street Life“-Festival vom 2. bis 4. August in Leverkusen Musikmarathon auf der Hauptstraße

Als „Street Life“ zum ersten Mal an den Start ging, hieß es 1996: „Jazz Lev e.V. präsentiert am 22. und 23. Juni zum ersten Mal ,Streetlife 96‘, ein Open-Air mit mehreren Bühnen auf der Hauptstraße in Leverkusen-Wiesdorf, vom Topos bis zum Kaufhof. Im Biergarten und an zahlreichen Ständen gibt es Gelegenheit zu herzhaftem und hochwertigem Ess- und Trinkgenuss, dazu gibt es Musik in größter Stilvielfalt, von Pop bis Jazz, von Funk und Blues bis Mundart, von Blasmusik bis Hip Hop, aber auch Theater und Aktionen für Kinder wie z. B. die Mitmach-Show der Sendung mit der Maus. Außerdem sind an beiden Tagen auf der Straße Gaukler und Walking-Acts unterwegs, die durch Mitmach-Zauberei, Jonglage, Sketche und vieles mehr das Publikum aktiv in ihr Programm einbeziehen. Wir wünschen viel Freude, interessante und schöne Begegnungen und gute Unterhaltung!“