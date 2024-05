Street Food Festival in Leverkusen Kulinarisch in drei Tagen um die ganze Welt

Den machte der 20 Jahre alte Paplo Diaz, der bis vor rund drei Jahren noch in Kolumbien gelebt hat. Mit 16 zogen seine Eltern nach Deutschland – hier sei es sicherer, und Planungen für die Zukunft hätten mehr Bestand als in seinem Heimatland, berichtete er, der eine Ausbildung zum Mechatroniker macht. Neben dem Kaffee bot seine Familie Empanadas sowie verschiedene Sorten Tacos an. Für deutsche Gaumen müssten die Speisen jedoch ein wenig angepasst werden – sowohl die Schärfe als auch die Größe der Portionen seien in Kolumbien weitaus mehr. „Wer dort isst“, sagte Diaz, „tut das gern, bis der Magen randvoll ist“. Auch Kaffee ist beliebt, aber hier gibt’s einen der vielen kulinarischen Unterschiede zwischen beiden Ländern: „In Kolumbien trinken die Leute viel Kaffee“, erläuterte er, „aber sie wissen nicht, was guter Kaffee ist – das ist hier anders.“ Einig seien sich Deutsche und Kolumbianer bei ihrer Vorliebe für Schweine- und Hühnerfleisch.