„Rund ums Bayer-Kreuz“ in Leverkusen Seite an Seite mit den Top-Läufern

Unter dem Motto „Rund um das Bayer-Kreuz meets 10 Kilometer-DM“ fand am Sonntag die 42. Auflage des beliebten Leverkusener Straßenlaufs „Rund um das Bayer-Kreuz“ statt. Durch die erstmalige Einbettung der Deutschen Meisterschaft über die 10-km-Strecke konnten sich Teilnehmer mit den deutschen Top-Läufern an der Startlinie einreihen. Bereits im vergangenen Jahr hatten rund 1800 Läufer, darunter acht Leverkusener Schulen, am traditionellen Straßenlauf in Manfort teilgenommen. Diesmal hatten sich mehr als 3000 Teilnehmer angemeldet. Es gab wie immer vielseitige Streckenangebote, die für jede Altersklasse und Ambition geeignet waren. Bei besten Laufbedingungen für Straßenlauf und Deutsche Meisterschaft über 10 Kilometer konnte Richard Ringer mit der Startnummer 11093 seinen Meistertitel aus dem Vorjahr – aufgestellt in Bad Liebenzell – verteidigen. Foto: Uwe Miserius