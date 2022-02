Straßenkarneval in Leverkusen : Stadt und FLK sprechen über Brauchtumszonen

Ein ungewohntes Bild: Gefüllte Straßen zum Karnevalszug 2020 in Schlebusch. Foto: Miserius, Uwe (umi)

Leverkusen Laut der neuen Corona-Schutzverordnung, die seit dem 9. Februar in getreten ist, dürfen die Jecken in NRW in „gesicherten Brauchtumszonen“ feiern – auch in Leverkusen?

Von Julia Stratmann

Die Landesregierung passt die Corona-Schutzverordnung an. Das heißt: Es gibt neue Regelungen für Karneval. In einer Pressemitteilung des NRW-Gesundheitsministeriums vom 8. Februar ist von „gesicherten Brauchtumszonen“ die Rede. Damit sind bestimmte Bereiche im öffentlichen Raum gemeint, in denen dann automatisch bestimmte zusätzliche Schutzmaßnahmen gelten. Diese Zonen können von den Städten und Gemeinden durch eine Allgemeinverfügung für die Karnevalstage ausgewiesen werden.