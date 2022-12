Technischer Defekt Straßenbeleuchtung in Leverkusen ausgefallen

Am Samstagabend sind in Leverkusen zahlreiche Straßenlaternen ausgefallen. „Dabei handelte es sich nicht um eine gezielte Abschaltung im Rahmen der Energiesparmaßnahmen, sondern um eine technische Störung“, teilte die Stadt Leverkusen am Sonntagnachmittag mit. Das Stromversorgungsunternehmen Belkaw sei dabei, das Problem zu identifizieren. Störungen können dem Stördienst der Belkaw gemeldet werden unter Telefon 02202 167302.