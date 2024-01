Hier wollen die TBL 2024 in Leverkusen die Straßen flott machen Der Europaring muss noch ein Jahr warten

Nein, am Europaring in Küppersteg tut sich vorerst nichts. Jedenfalls nichts Sichtbares. Denn hinter den Kulissen sind die Planungen für den Umbau rund um Tieflage und Kreisel angelaufen. „Der Baustart am Europaring inklusive des Kreisels Küppersteg ist erst für 2025 geplant. Derzeit laufen die hierzu erforderlichen Planungsarbeiten“, sagen die Technischen Betriebe Leverkusen (TBL) zum Projekt, das den harten Schnitt aus grauem Beton durch den Stadtteil mit Baumaßnahmen und Böschungsbegrünung mildern soll. Ein Dauerbrennerprojekt in der Stadt.