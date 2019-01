Autobahnausbau Leverkusen : Das Ende des A59-Überfliegers ist da

Die Abrissbagger knabbern seit Mittwoch am letzten Stück des oberen Überfliegers im Spaghetti-Knoten am Kreuz West. Sonntagabend sollen die Arbeiten beendet sein. Foto: Miserius, Uwe (umi)

Leverkusen Seit Mittwoch laufen die Abbrucharbeiten des letzten noch stehenden Zubringerstücks im Kreuz Leverkusen-West.

Was für die Silvester-TV-Dauerbrenner „Dinner for one“ gilt, gilt auch beim Leverkusener Autobahnaus- und -umbau: „The same procedure als last year – die gleiche Prozedur wie im vergangenen Jahr.“ Denn einmal mehr knabbern seit Mittwoch die Abrissbagger am Überflieger von der A1 aus Richtung Rheinbrücke kommend auf die A59. Einmal mehr ist dafür ein Stück Autobahn gesperrt, konkret die Verbindungen von der A59 zur A1 im Kreuz Leverkusen-West.

Und das ganz bewusst in diesen Tagen. „In der ersten Januar-Woche ist am wenigsten Verkehr. Normalerwerweise ist morgens um 7.30 Uhr auch die A59 bei den Verkehrsmeldungen im Internet tiefrot eingefärbt für Stau, heute Morgen war es nur um Monheim leicht orange“, berichtet Straßen-NRW-Sprecher Timo Stoppacher am Mittwochmittag. Und deswegen gibt sich auch Projektleiter Marcel Kern zum Abrissstart optimistisch, dass das noch fehlende Teilstück der 180-Grad-Kurve oberhalb der Autobahnen bis Sonntagabend abgerissen und die Sperrung am Montag aufgehoben sein wird. „Vorausgesetzt, es kommt nun nichts Unvorhergesehenes wie Sturm oder anderes hinzu“, schränkt Stoppacher ein.

Info Provisorium ersetzt erstmal den Überflieger Ersatz Die provisorische Straße „U-Turn“, eine Umfahrung parallel zum Westring in Bürrig, dient seit vergangenem Herbst als Ersatz für die Verbindung des Spaghetti-Knoten-Überfliegers. Die Autobahnbehörde Straßen NRW nennt das Ganze „Ersatzanschlusstelle“.

Es ist Teil drei der aufwändigen Abrissarbeiten des Überfliegers am Spaghetti-Knoten. Mitte Oktober hatten die Abbrucharbeiten begonnen, damals unter Wochenend-Vollsperrung der A1 in dem Bereich und ebenfalls unter Leitung von Marcel Kern. Aufwändig war eine 70 Zentimeter starke Schutzschicht auf die A1 aufgebacht worden, um die herabfallenden Betonteile möglichst so aufzufangen, dass die A1 keinen Schaden nimmt, hatte Kern erläutert. Damals ist das gut geglückt.

„Zwischenzeitlich haben wir alles vom Zubringer abgerissen, was nicht über Fahrbahnen verläuft“, ergänzt Timo Stoppacher zu den zwischenzeitlichen Arbeiten. Nun also ist der Rest des Betonüberfliegers dran. Und doch läuft etwas Entscheidendes anders: Beim ersten Abbruch mit Vollsperrung sei im Schichtbetrieb über das komplette Wochenende gearbeitet worden – eben auch nachts. Das habe einige Beschwerden von Anwohnern wegen des Lärms zur Schlafenszeit provoziert. „Dies wollten wir bei den jetzigen Arbeiten vermeiden. Dafür dauern sie ein, zwei Tage länger“, räumt der Sprecher der Autobahnbehörde ein.

Nötig ist der Überfliegerabriss theoretisch nicht. Das Lebenszeit-Ende des Brückenbauwerks sei erst in zehn oder mehr Jahren erreicht, berichtet Stoppacher und schiebt ein Aber hinterher: Die A1 wird zwischen Rheinbrücke und Kreuz Leverkusen-West achtspurig ausgebaut. „Das heißt die Anschlüsse zur A59 müssen dementsprechend angepasst werden. Würde man nun den alten Überflieger stehen lassen, müsste man auch hier für die passenden Anschlüsse sorgen, ihn aber ihn zehn Jahren wegen des Endes seiner Lebensdauer ersetzen müssen“, erläutert Timo Stoppacher. Diesen doppelten Bau-Aufwand wolle die Behörde vermeiden: „Wir haben uns aus pragmatischen Gründen entschieden, das Ganze nun gleich mitzumachen.“