Autobahnumbau in Leverkusen: A3-Ausbau: „Lärmschutz wird besser“

Leverkusen Für Ende Januar lädt Straßen NRW zu Infonachmittagen zum Autobahnausbau ein. Auch zu den Varianten zur A3.

Schnell, preiswert und auflagenkonform. Das klingt gut. Ein bisschen nach quadratisch, praktisch, gut aus einer Schokoladen-Werbung. Aber in der Stadt gewollt ist die so umschreibbare Variante des A3-Ausbaus nicht. Im Gegenteil: Politik und Initiativen fordern das, was am längsten dauert und am teuersten ist, den Durchgangstunnel. Dazwischen liegt noch ein kompletter A3-Tunnel, dessen Bau lange dauert und mittelteuer wäre. Dies sind die Ausbau-Varianten, die übrig geblieben sind nach den Voruntersuchungen durch die Autobahnbehörde Straßen NRW.

„Egal, auf welche Weise ausgebaut wird, es wird beim Lärmschutz besser als jetzt“, sagt Timo Stoppacher von Straßen NRW. Denn derzeit gebe es einen Lärmschutz so wie er in den 1980er Jahren vorgesehen gewesen ist, damals habe es weniger Autos gegeben, die Grenzwerte seien niedriger gewesen. „Wenn wir den Ausbau nicht vornähmen, würde es auf den Straßen durch mehr Verkehr lauter werden bei unverändertem Lärmschutz“, erläutert der Sprecher. Ausgebaut werden muss aber, der Bundesverkehrswegeplan sieht acht statt der bisher sechs Spuren vor. Dann greifen laut Stoppacher die Grenzwerte der neuen Bundesemissionsschutzverordnung, konkret die Werte, die zum Zeitpunkt der Genehmigung gelten. Für die drei Varianten hat sich Straßen NRW neben Kosten und Bauzeit auch Gedanken zum Lärmschutz gemacht:

Auf 4,8 Kilometern auf Leverkusener Stadtgebiet wird die A3 auf acht Spuren erweitert. Bauzeit: 4,5 Jahre. Kosten: 233 Mio Euro. Um den Verkehrsfluss etwa im Bereich des Leverkusener Kreuzes zu gewähren, können es bis zu zwölf Spuren werden, weist Stoppacher hin. Bei der Reduzierung des Lärms im Vergleich zu heute gibt Straßen NRW 65 Prozent an. Neben Maßnahmen aus dem Bereich aktiver Lärmschutz (darunter fallen allgemein etwa Flüsterasphalt, Lärmschutzwände, mitunter auch Transporteinschränkungen) sei passiver Lärmschutz „in einem Korridor links und rechts der A3 nötig“, sagt Stoppacher. In dem Bereich werde dann geprüft, ob Anwohner Anspruch auf neue Fenster haben. Variante 2: Kompletter Tunnel

Ebenfalls auf 4,8 Kilometern Ausbaulänge käme die A3 auf einer Tunellänge von ca. zwei Kilometern „unter Tage“: Bauzeit: 9,5 Jahre, Kosten: 969 Mio. Euro. Die Lärmreduzierung ist mit 92 Prozent am höchsten, es würde am wenigsten passiver Lärmschutz benötigt. „Der Volltunnel würde in offener Bauweise erstellt. Dazu müsste ins Flora-Fauna-Habitat-Gebiet Dhünn eingegriffen werden.“

Variante 3: Durchgangstunnel Auf einer Ausbaulänge von acht Kilometern werden oberirdischer Ausbau und Tunnel kombiniert. Die Tunnellänge gibt Straßen NRW mit fünf Kilometern an, die Bauzeit mit 9,5 Jahren. Kosten: 2,613 Mrd. Euro. Der Lärm reduzierte sich um 79 Prozent, „weil dann oberirdisch weniger Verkehr fließt“, sagt Stoppacher. Oberirdisch wird die A3 auf acht Spuren erweitert, im Tunnel wird es sechs Spuren geben. Unterirdisch fährt, wer auf der A3 bleiben will, oberirdisch, wer nach Leverkusen und auf die A1 wechseln möchte. Auch hier kommen wegen der Verflechtungen im „am stärksten befahrenen Kreuz Deutschlands“ (Stoppacher) Manövrierstreifen hinzu. Anders als der Volltunnel würde dieser Tunnel per Tunnelbohrmaschine entstehen.