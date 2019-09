Neue Schau in der Galerie Flow Fine Art : Strahlende Bilder und Menschenskulpturen

Hitdorf Die Galerie Flow Fine Art eröffnet am Sonntag eine neue Schau, die auch in der Kunstnacht zu sehen ist.

Wie von hinten beleuchtet strahlen die Bilder von Bruno Kurz, auf die in der Galerie Flow Fine Art nur ein einzelner Spot gerichtet ist. „Lichtpassagen“ sind die abstrakten Arbeiten, die nicht nur wegen des Horizontal-Formats als nordische Landschaft erscheinen. Zum einen bevorzugt er kalte Farben. Schichten von Blau, kühlen Grün- und Grautönen lassen teils den Grund sichtbar werden. Kurz arbeitet gerne auf Metall und überzieht die überlagernden Farbaufträge zum Schluss mit transparenter Hochglanzlasur, was eben jenen Leuchteffekt schafft. Manchmal hat er in den silbernen Untergrund tiefe Strukturen gekratzt. Bei einer Arbeit ist das so extrem, dass sich die gesamte Farbigkeit des Bildes verändert, je nachdem ob man es von links, mittig oder von rechts betrachtet. Dazu gibt es Großformate – sowohl farbintensivere neuere Werke, als auch zarte ältere auf Leinwand.