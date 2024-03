Bluttat im Obdachlosenheim Strafprozess läuft ohne das Opfer

Der Zeuge trat seinen Dienst als Pförtner im Wiesdorfer Tagestreff der Caritas am 4. August vergangenen Jahres um 11.30 Uhr an. Er konnte nicht ahnen, dass die Geschehnisse in der nächsten Stunde sein Leben nachhaltig beeinträchtigen würden. Er wurde zwar nicht unmittelbarer Zeuge einer Auseinandersetzung um 12.25 Uhr, bei der ein Mann mit einem zerschlagenen Glas im Halsbereich lebensgefährlich verletzt wurde. Aber er sah viel Blut.