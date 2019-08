Wiesdorf und Manfort betroffen : Störung im Gasnetz: EVL bittet um Mithilfe

Wiesdorf/Manfort Die EVL meldet Probleme mit ihren Gasleitungen in Wiesdorf und Manfort. Wer Gasgeruch wahrnimmt, sollte sich sofort melden.

Aufgrund von Netzarbeiten hat die Energieversorgung Leverkusen GmbH & Co. KG (EVL) am Donnerstagmorgen im Bereich der Gustav-Heinemann-Straße eine Mitteldruck-Gasleitung außer Betrieb genommen. Dabei kam es zu einem Druckabfall mit kurzzeitiger Versorgungsunterbrechung in Teilen von Manfort und Wiesdorf. Die Haushalte liegen in einem Gebiet zwischen Manforter Straße (beide Straßenseiten), Friedrich-Ebert-Straße, Autobahn 3 und der südlichen Stadtgrenze.