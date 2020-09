Leverkusen wählt : Briefwahl oder Wahllokal: Die Fakten zur Stichwahl

Leverkusen Uwe Richrath (SPD) oder Frank Schönberger (CDU)? Zwei Wochen nach der Kommunalwahl geben die Bürger ein zweites Mal ihr Votum ab, diesmal nur für den Oberbürgermeister. Die Vorbereitungen bei der Stadt laufen auf Hochtouren. Das sollten Wähler wissen:

Briefwahl Die Stadt nennt diese Fakten: „Das momentan abzuarbeitende Briefwahlaufkommen ist – wie auch in anderen Städten – sehr hoch.“ Insgesamt seien für die Kommunalwahl „rund 27.000 Wahlscheine (20,8 Prozent) ausgestellt. Bei rund 25.000 wurde direkt die Briefwahl für die Stichwahl mit beantragt. Hinzu kommen rund 1500 ,spontane’ Anträge auf Briefwahl“, berichtet die Stadt. Für die Abarbeitung ergebe sich ein Zeitraum von nur knapp einer Woche – „die Druckvorbereitungen für die Stimmzettel begannen bereits in der Nacht der Hauptwahl, allerdings war die Lieferung erst am darauffolgenden Mittwoch, 16. September, möglich“. 17 Mitarbeiter der Verwaltung arbeiteten im Briefwahlbüro mit Hochdruck an der Bearbeitung. „Gleichzeitig gehen rund 200 Anrufe pro Tag ein, deren Bewältigung – je nach Anliegen – ebenfalls immer eine gewisse Zeit beansprucht“, ergänzt die Stadt.