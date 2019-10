Schwarzbuch des Steuerzahlerbundes : Wiesdorfer Busbahnhof – „Tatort der Verschwendung“

Leverkusen Mit dem Membran-Dach des Wiesdorfer Busbahnhofs haben sich die Stadtplaner etwas Besonderes einfallen lassen und sind prompt im Schwarzbuch des Steuerzahlerbundes gelandet: Zu teuer, vor allem was die Folgekosten angeht, lautet der Befund.

„Willkommen am Tatort der Verschwendung.“ Mit diesen Worten begrüßte die NRW-Pressesprecherin des Steuerzahlerbundes, Bärbel Hildebrand, am Dienstag die zahlreich erschienenen Journalisten am Wiesdorfer Busbahnhof. Am Rande der Baustelle hatten diese einen direkten Blick auf das bereits teilweise aufgehängte Membran-Dach der Station. „Ein klassischer Prototyp für Steuergeldverschwendung“, legte NRW-Vorstandsmitglied Eberhard Kanski vom Steuerzahlerbund nach. „Ein einfaches Dach hätte es doch auch getan.“ Seine Kritik entzündet sich nicht nur an dem um 1,5 Millionen auf 3,6 Millionen Euro gegenüber der ursprünglichen Kalkulation gestiegenen Preis für das Dach. Der Diplomvolkswirt verweist vor allem auf die Folgekosten. Müsste die 2300 Quadratmeter große PVC-Membran, die dem Material einer Lkw-Plane gleicht, in 15 Jahren erneuert werden, würde das nochmals 493.000 Euro kosten, rechnet der Steuerzahlerbund vor. Die jährlichen Reinigungskosten der hellen Membran schlagen mit 10.000 Euro zu Buche, die alle zweieinhalb Jahre erforderliche Wartung mit 2500 Euro. Das Außerachtlassen der Folgekosten sei eben ein klassischer Grundfehler kommunaler Planung, sagt Kanski. Auch deshalb habe man das Leverkusener Negativ-Beispiel ausgewählt.