Hilfsaktion von Kindern für Kinder Sternsinger sammeln in Leverkusen knapp 130.600 Euro

Der Rheinländer fasst fies-feucht-kaltes Wetter gerne in dem schönen Wörtchen „usselig“ zusammen. Und eben so usselig war es in der Zeit rund um den Drei-Königstag am 6. Januar, als goldbekrönte Häupter an Haustüren in der Stadt klingelten, gute Wünsche vortrugen und den Segen „Christus segne dieses Haus (Christus Mansionem Benedicat) 20 C+M+B 24“ ausgaben. Immer dabei: eine Spendenbox, in der die finanziellen guten Gaben an den Haustüren landeten.