Schüler gedenken der Opfer : Steine putzen an Leverkusener Tatorten des Holocaust

Kölner Str. 22: Schüler reinigen die Steine von Antoinie, Emma und Helene Benjamin, die deoprtiert und in Lodz ermordet wurden. Foto: Miserius, Uwe (umi)

Leverkusen Schüler des Landrat-Lucas-Gymnasiums reinigen „Stolpersteine“ in Opladen und halten am Gedenktag die Erinnerung an die jüdischen Opfer der Nazis wach.