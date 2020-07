Kplus-Gruppe reagiert : Steigende Infektionszahlen: Pflichttest bei Aufnahme in zwei Leverkusener Kliniken

Coronatest sind im Remigius-Krankenhaus in Opladen und in St. Josef in Wiesdorf bei der Aufnahme ab sofort verplichtend. Foto: dpa/Karl-Josef Hildenbrand

Leverkusen Vor dem Hintergrund steigender Infektionszahlen hat sich die Kplus-Gruppe entschlossen, in ihren beiden Leverkusener Krankenhäusern alle neu aufgenommenen Patienten auf das Coronavirus zu testen.

Wer im St. Remigius Krankenhaus in Opladen oder das St. Josef Krankenhaus in Wiesdorf aufgenommen werden will, muss zuvor den Mund für einen Abstrich zum Corona-Test öffnen. Eine Anordnung des Gesundheitsamtes gibt es dafür nicht. „Wenn wir nicht testen, finden wir die Träger des Virus nicht", ist das einfache Fazit von Andreas Degelmann. Der Sprecher der Geschäftsführung des Kplus-Verbunds weiter: „Aber wenn wir sie testen, haben wir eine gute Chance, unsere Mitarbeiter und die Patienten gleichermaßen zu schützen."

Bislang wurden auf Basis der aktuellen Verordnungen der einzelnen Städte und Kreise die Patienten getestet, die Symptome zeigten. Inzwischen ist aber bekannt, dass Patienten das Virus tragen und weitergeben können, selbst jedoch keine Anzeichen einer Infektion zeigen. Diese Patienten sollen herausgefiltert werden. „Dabei wurden in unseren Häusern auch selten auftretende Anzeichen schon zum Anlass genommen, einen Test durchzuführen", sagt Degelmann. Ab sofort wird jeder Patienten getestet, der stationär im Krankenhaus – geplant oder als Notfall behandelt wird. Das gilt für alle fünf Krankenhausstandorte der Kplus Gruppe in Haan, Hilden, Leverkusen und Solingen.

Der Klinikverbund habe reagieren müssen, nachdem insbesondere in Solingen, aber auch in Leverkusen die Infektionszahlen angestiegen seien, sagt Kliniksprecherin Cerstin Tschirner. Auch hätten die Erfahrungen gezeigt, dass Patienten bei der Aufnahme bisweilen widersprüchliche Angaben machten. „Mitunter erhält der Arzt andere Aussagen als die Stationsschwester“. Auch Sprachprobleme erschwerten einen klaren Befund über mögliche Symptome oder Kontakte zu Infizierten. Zusätzliche Kosten kommen auf den Klinikträger nicht zu. „Das wird über Zusatzgelder der Krankenkassen finanziert“, sagt Tschirner. Auch der Personalaufwand für die Tests halte sich in engen Grenzen.