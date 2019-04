Freundlichkeitsoffensive : Die Welt soll freundlicher werden

Leverkusen Stefan Biggeleben will den schlechten Ruf der Deutschen retten. Er sucht Botschafter der Freundlichkeit.

Freundlichkeit, so beweist die Wissenschaft, wirkt sich positiv auf die Gesundheit aus. Und zwar sowohl bei den Menschen, die sich im Alltag freundlich verhalten, als auch bei denen, die von ihrem Gegenüber freundlich behandelt werden.

„Der Freundliche begegnet seinem Gegenüber liebenswürdig und bringt ihm das Interesse entgegen, das ihm gebührt. Er nimmt Rücksicht auf andere und versucht, sich so zu benehmen, dass niemand Anstoß an ihm nimmt“, sagte schon Aristoteles. „Freundlichkeit in Worten schafft Vertrauen. Freundlichkeit im Denken schafft Tiefe. Freundlichkeit im Geben schafft Liebe“, vertrat der legendäre chinesischer Philosoph Lao-Tse seine Meinung.