Kommunalwahlkampf 202 : Grüner „Konfliktmanager“ für die Rathaus-Spitze

Leverkusen Stefan Baake kandidiert als Oberbürgermeister für die Grünen. Der Experte für Jugend- und Finanzpolitik bringt langjährige Ratserfahrung mit. Seit 26 Jahren ist er in der Kommunalpolitik aktiv.

Von allen acht Bewerbern auf den Stuhl des Oberbürgermeisters dürfte Stefan Baake die mit Abstand größte Erfahrung in der Leverkusener Kommunalpolitik mitbringen. Seit 1994 sitzt der 62-Jährige ununterbrochen für die Grünen im Stadtrat. Als junger Mann, geprägt durch viele Jahre in der katholischen Jugendverbandsarbeit, war die Jugendpolitik von Anfang an sein Steckenpferd, später sollte die Finanzpolitik hinzu kommen. Dass es immer wieder sozialpolitische Themen sind, bei denen er sich einschaltet, kommt nicht von ungefähr. In seinem Beruf wird er tagtäglich mit sozialen Realitäten mitunter auch hart konfrontiert.

Baake ist diplomierter Sozialarbeiter und arbeitet als amtlich bestellter Betreuer für Erwachsene im Auftrag eines Betreuungsvereins in Remscheid. Dort hilft er Menschen in schwierigen Lebenslagen, verursacht etwa durch psychische Erkrankungen oder Suchtprobleme. „Leverkusen bewegen, grün und sozial“, ist eines seiner Wahlkampfmottos als Oberbürgermeisterkandidat.

Baake wird auch außerhalb seiner Partei geschätzt, weil er nicht einfach losplappert, und weil er zuhören kann. „Ich habe mir den Ruf erworben, dass ich die Sache in den Vordergrund stelle“, sagt er von sich selbst. „Das bräuchte Leverkusen derzeit besonders.“ Fünf Oberbürgermeister hat er in 26 Jahren Ratsarbeit erlebt. „Ich habe vielfach bewiesen, dass ich Gespräche führen und zum Abschluss bringen kann.“ Seine Besonnenheit und womöglich auch seine Fähigkeiten als „Konfliktmanager“ könnten auch seine eigenen Parteifreunde dazu bewogen haben, bei der Aufstellung zum OB-Kandidaten für eine faustdicke Überraschung zu sorgen. Baake setzte sich damals als stellvertretender Fraktionschef klar gegen die starke Frau der Leverkusener Grünen, Fraktionschefin Roswitha Arnold, durch. Mit 25 zu 16 Stimmen und zweimal Nein zu beiden.

Linke will wieder als Fraktion in den Hückelhovener Rat

Kommunalpolitik : Linke will wieder als Fraktion in den Hückelhovener Rat

Baake wirkt wie einer, der sich Zeit nimmt, bevor er antwortet, und wie jemand, den so schnell nichts aus der Ruhe bringt. Beim Thema Wohnen jedoch wird er zupackend. Dass sich auch Normalverdiener die Miete kaum noch leisten könnten, sei inakzeptabel. Die Kommune müsse Mindestanteile von Sozialwohnungen bei Neubauten vorgeben: 30 Prozent findet Baake angemessen. Auch könnten Bauherren an Konzepte gebunden werden wie etwa Mehrgenerationen-Wohnen.

Weitere Zupackthemen sind für ihn die City C – „Das Thema wurde jahrelang verschlafen“ – oder die Wirtschaftsförderung. Dass beide Chefpositionen der Wirtschaftsförderung Leverkusen (WFL) vakant sind, würde er als OB schnell ändern. Ansiedlungwilligen Unternehmen würde er „Kriterien vorgeben, die an der Nachhaltigkeit orientiert sind“. Das fange bei den Gebäuden an, die energiesparend und klimaschonend sein müssten, auch bei der Tariftreue würde er als Stadtchef genauer hinsehen wollen. Beim Museum Morsbroich sieht er konzeptionellen Nachholbedarf. „Die Besucherzahlen sind nicht zufriedenstellend.“ Die Ausstellungskonzepte müssten bürgernäher sein und sich mehr der der Stadtgesellschaft öffnen. Bei der Verkehrspolitik ist Baake, der selbst mit dem Auto zur Arbeit fährt, nah an seiner Partei aber nicht gänzlich bei ihr: Mehr Tempo 30, ja, aber nicht generell in allen Zentren und Wohnquartieren der Stadt.