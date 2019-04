Autobahnen : Baustellen und Ferien – Staugefahr zu Ostern

Leverkusen/Köln (bu) Während des gesamten Osterwochenendes muss im Raum Leverkusen mit erhöhter Staugefahr gerechnet werden. Dem Fernverkehr wird empfohlen, Leverkusen weiträumig zu umfahren. Darauf weist der Landesbaubetrieb Straßen NRW hin.

Neben dem Ferienverkehr gibt es konkrete Baumaßnahmen, die Autofahrer zusätzlich behindern. So lässt die Baubehörde am Osterwochenende an der Dhünnbrücke der A3 (Fahrtrichtung Frankfurt) Sanierungsarbeiten ausführen. Daher stehen von Donnerstag, 18. April, ab 22 Uhr bis voraussichtlich Montag um 5 Uhr im Autobahnkreuz Leverkusen nur zwei von drei Fahrstreifen zur Verfügung. Zudem ist die Verbindung von der A1 aus Dortmund kommend auf die A3 in Richtung Frankfurt gesperrt. Eine Umleitung über die A59 und A542 wird mit Rotem Punkt ausgeschildert. „Weiterhin wird im Autobahnkreuz Leverkusen-West die Verbindung von der Rheinallee auf die A1 in beide Fahrtrichtrichtungen in diesem Zeitraum gesperrt“, heißt es weiter.