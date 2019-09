In Schlebusch : Staugefahr? Längere Grünphase für Radfahrer

Leverkusen In den nächsten Tagen wird die Stadt Leverkusen die Ampelschaltung an einem wichtigen Schlebuscher Knotenpunkt verändern. Betroffen ist die Kreuzung Bergische Landstraße/Herbert-Wehner-Straße.

Hier soll der Radfahrer oder Fußgänger, der die Rechtsabbiegespur aus Richtung Mathildenhof in die Herbert-Wehner-Straße überqueren will, kürzer auf Grün warten müssen: künftig nur 25 Sekunden statt wie heute 35 Sekunden. Damit verkürzen sich allerdings gleichzeitig die Grünzeiten für den Auto- und Linienbusverkehr, sagte Straßenplaner Reinhard Schmitz am Donnerstag in der Sitzung der Bezirksvertretung III.