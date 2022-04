ADAC warnt : Stau-Wochenende um Leverkusen erwartet

Leverkusen Nach einem moderaten Ferienauftakt rechnet der ADAC mit deutlich erhöhtem Verkehrsaufkommen zu den Ostertagen. Allerdings wirkten sich Pandemie und erhöhte Spritpreise mäßigend aus.

Die Stadt muss sich ab Gründonnerstag auf übliche Osterstaus auf den sie umgebenden Autobahnen einrichten. So rechnet der ADAC ab Gründonnerstag und über Ostern mit deutlich mehr Staus als am ersten Ferienwochenende, weil nicht nur Urlauber unterwegs sind, sondern auch zuletzt ausgefallene Familienbesuche nachgeholt werden.

Zu Beginn der Osterferien hatte es mehr Staus gegeben als im Jahr zuvor. Das teilte der ADAC am Montag mit. Insgesamt zählte der Mobilitätsclub am ersten Ferienwochenende von Freitag bis Sonntag 1052 mal Stau und stockenden Verkehr. Das sind aber nur etwa 13 Prozent mehr als im Jahr zuvor. Lediglich am Freitag wurde es bei 694 Staumeldungen mit einer Gesamtlänge von 831 Kilometern voller auf den Autobahnen in NRW. Am Nachmittag staute sich der Verkehr in der Spitze auf mehr als 220 Kilometern. „Hier sind wie erwartet klassisch Urlauber und Berufspendler aufeinandergetroffen“, erklärt ADAC-Verkehrsexperte Roman Suthold.