Die Arbeitslosenstatistik für Mai 6438 Leverkusener haben derzeit keinen Job

Das leichte Plus bei den Stellenangeboten in Leverkusen ordnet Nicole Jordy von der Geschäftsführung des Arbeitsamts Bergisch Gladbach so ein: „In Leverkusen ist ein Anstieg zu verzeichnen, der vor allem auf den Bereichen Gesundheits- und Sozialwesen sowie Wach- und Sicherheitsdienste basiert.“