Leverkusener Jazzkeller : Startschuss auf der Topos-Bühne

Die Bluesrocker von der Westküste „Jay Ottaway & the lost boys“ sind am 7. August im Topos an der Hauptstraße zu Gast. Foto: Jazz Lev

Leverkusen Sieben Monate ohne Livemusik sind vorbei. Am Freitag, 16. Juli, steigt das erste Konzert im legendären Jazzkeller, dessen Zukunft ungewiss bleibt.

Noch in dieser Woche hat sie sogar doppelten Grund zur Freude. Denn am Freitag, 16. Juli, steht nicht nur das erste Konzert des Jahres seit sieben Monaten in der mehr als 50 Jahre bestehenden Kult-Kneipe auf dem Programm. Sondern es ist zugleich der erste öffentliche Auftritt von „HarshMistress“. Als Duo werden die Leverkusener Lorena Helmer und Ulrich Kämmerling ihre Zuhörer mit einer Mischung aus jazzigen Balladen und Popsongs unterhalten, ehe sie im Herbst zusammen mit einigen anderen Bandmitgliedern und ebenfalls im Topos einen Funkie-Groove-Mix präsentieren.

Dem Premieren-Auftritt von „HarshMistress“ folgen in diesem Monat drei weitere Konzerte: „Prinz Islay“ am Samstag, 24. Juli; „Bastian Korn & friends“ am Mittwoch, 28. Juli; „Malcom Shuttleworth + special guests“ am Freitag, 30. Juli. Bevor dann am 8. August Jay Ottaway & the lost boy die Bühne betreten.