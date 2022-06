Start-Festival im Altenberger Dom : O Domina nostra – ein Paartanz vorm Altar

Giovanni Leone und Casia Vengoechea begeistern das Publikum im Bergischen Dom. Foto: Miserius, Uwe (umi)

Rhein-Berg/Leverkusen Casia Venoechea und Giovanni Leone führen im Altenberger Dom ein Werk des in Leverkusen aufgewachsenen Philippe Kratz auf. Eingebettet ist die Sisyphusarbeit auf schräger Rampe in ein Programm geistlicher Musik aus Barock und Romantik. Ein Höhepunkt des diesjährigen Start-Festivals, das am Sonntag zu Ende geht.