Stadt-Kultur zuversichtlich : Zur Saison kehrt das Publikum zurück

Leverkusen Nach einer corona-bedingten „Fahrt auf Sicht“ und vielen Absagen geben sich die städtischen Kulturmacher für die neue Spielzeit zuversichtlich. Frischluftzufuhr im Forum-Saal kommt von unter den Stühlen. Auftakt mit dem „Klassik-Sonntag“.

Jetzt startet die neue Spielzeit 2021/22 bei Kulturstadtlev. Nach einem Jahr „Corona-Fahrt auf Sicht“ wieder mit einem kompletten Programmheft und Veranstaltungen in allen Sparten. „Wir sind sehr zuversichtlich“, sagt Musik-Dramaturgin Birgitta Franzen, und: „Das Publikum kommt zurück.“ Das zeige der Vorverkauf, der allerdings noch nicht wieder den Stand vor der Pandemie erreicht habe. Vor allem in den traditionell stark nachgefragten Segmenten Sinfoniekonzerte und Tanz, wo man auf ein großes Stammpublikum zählen könne, sei das Interesse aber bereits groß. Und viele Besucher würden sich inzwischen wohl kurzfristiger entscheiden – eine Folge der vielen Verschiebungen oder Absagen im vergangenen Jahr. Das werde sich wohl nicht wiederholen, noch sollten Verlegungen in größere Räume nötig werden. Nach der aktuellen Planung darf auch der Spiegelsaal im Schloss Morsbroich wieder genutzt werden.